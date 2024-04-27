properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:48

Updated Сегодня, 17:48

Японец отбился от медведя с помощью карате

27 апреля 2024, 17:47
По сообщению газеты Daily Star, японский житель по имени Масато Фукуда смог отразить нападение агрессивного медведя в городе Наеро на острове Хоккайдо благодаря своим навыкам карате.

Мужчина, который является опытным каратистом, приехал в город, чтобы полюбоваться красивыми водопадами. Однако, внезапно он заметил двух огромных медведей, которые начали следить за ним из кустов, пишет 360.ru.

Один из медведей решил напасть на 50-летнего туриста. Но Фукуда быстро реагировал и ударил хищника по лицу, используя приемы карате. Это смутило медведей и они отступили, позволив мужчине спрятаться в своей машине.

Подпишитесь
В Вербное воскресенье Пермский край накроет волной ливней и гроз
Сегодня, 10:55
Стало известно, кто и в какое время будет приводить в порядок пляжи Перми
Сегодня, 10:57
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Сегодня, 10:30
Ресторан грузинской кухни «Сакартвело» в Перми выставили на продажу
Сегодня, 09:35
Дом в Крыму. Почему замначальника Пермской гордумы хотят уволить за утрату доверия
Сегодня, 06:54
В Пермь в ближайшие дни придут еще три новых трамвая «Львёнок»
Сегодня, 10:04
"