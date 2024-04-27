Японец отбился от медведя с помощью карате

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Мужчина, который является опытным каратистом, приехал в город, чтобы полюбоваться красивыми водопадами. Однако, внезапно он заметил двух огромных медведей, которые начали следить за ним из кустов, пишет 360.ru.
Один из медведей решил напасть на 50-летнего туриста. Но Фукуда быстро реагировал и ударил хищника по лицу, используя приемы карате. Это смутило медведей и они отступили, позволив мужчине спрятаться в своей машине.