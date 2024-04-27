Житель Ильинского пытался в суде доказать свой призыв в армию незаконным

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
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Ильинским районным судом 22 апреля рассмотрено административное дело по иску жителя округа о признании решения о призыве на военную службу незаконным. Подробности сообщает пресс-служба суда.
Истец состоит на воинском учете в военном комиссариате Ильинского района с 2019 года. При первоначальной постановке на воинский учет призывнику была установлена категория годности «Г» — временно не годен к военной службе с незначительными ограничениями, при этом молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва на время обучения в техникуме.
Во время весеннего призыва 2023 года истец был признан годным к военной службе, установлена категория годности «А», но решение не было реализовано в связи с окончанием сроков призывных мероприятий.
Во время осеннего призыва 2023 года призывнику была определена категория годности «Б-3» — годен к военной службе с незначительными ограничениями. Решение призывной комиссии молодой человек обжаловал в суд. Решением суда в удовлетворении требований было отказано, но в связи с окончанием призыва призывник в ряды вооруженных сил призван не был.
В период весеннего призыва на военную службу 2024 года молодой человек был вызван на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии. В ходе медицинского освидетельствования молодой человек предъявлял жалобы на состояние здоровья.
1 апреля призывной комиссией Ильинского городского округа было принято решение о призыве административного истца на военную службу.
Суд установил, что решение призывной комиссии является законным, принято в пределах компетенции, с соблюдением процедуры принятия, с учетом результатов медицинского освидетельствования.
В результате рассмотрения дела суд принял решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.