Житель Ильинского пытался в суде доказать свой призыв в армию незаконным

Истец состоит на воинском учете в военном комиссариате Ильинского района с 2019 года. При первоначальной постановке на воинский учет призывнику была установлена категория годности «Г» — временно не годен к военной службе с незначительными ограничениями, при этом молодому человеку была предоставлена отсрочка от призыва на время обучения в техникуме.