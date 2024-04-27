Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях

Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в феврале 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ, с удержанием в доход государства двадцати процентов заработной платы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на срок один год.