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Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях

Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях

27 апреля 2024, 12:51
Фото: 1MI
Мужчина разжигал ненависть по национальному признаку.

Суд вынес приговор жителю Соликамска, который призывал к расправе над гражданами неназванной национальности. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю, силами которой пресечена эта деятельность.

Соликамец «разместил в социальных сетях материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности», отмечают в ведомстве.

Следственным органом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого в июне 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет», ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.

Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в феврале 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ, с удержанием в доход государства двадцати процентов заработной платы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на срок один год.

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#Интернет#Общество#Экстремизм#УФСБ
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