Житель Соликамска получил срок за публикации в соцсетях

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Суд вынес приговор жителю Соликамска, который призывал к расправе над гражданами неназванной национальности. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю, силами которой пресечена эта деятельность.
Соликамец «разместил в социальных сетях материалы, содержащие лингвистические и психологические признаки побуждения к совершению действий насильственного характера в отношении группы лиц, объединенных по признаку национальности», отмечают в ведомстве.
Следственным органом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемого в июне 2023 года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет», ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.
Апеляционным постановлением Пермского краевого суда в феврале 2024 года обвиняемый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех лет принудительных работ, с удержанием в доход государства двадцати процентов заработной платы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет на срок один год.