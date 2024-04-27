Жители Добрянки могут выбрать внешний вид скверов имени Пелиха и «Белкин лес»

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Жители Добрянского городского округа выбирают внешний вид скверов имена Пелиха и «Белкин лес» в рамках Всероссийского голосования. Речь идет о вариантах благоустройства на 2025 год. Об этом сообщило Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края.
По сообщению ведомства, в «Белкином лесу» планируется установка площадок для отдыха. Так, местные жители могут отдать свой голос за ремонт пешеходных дорожек, благоустройство ключика и озеленение. На территориях будет организовано освещение, камеры и указатели.
«Сегодня благодаря участию в голосовании каждый может выразить свое отношение к дизайн-проекту. Все вместе мы определим внешний вид сквера, наличие архитектурных элементов, зеленых насаждений. Онлайн-голосование за объекты благоустройства, их дизайн — это еще один инструмент, который позволяет жителям высказать свое мнение и выбрать приоритетные направления в развитии территории», сказал глава минЖКХ и благоустройства Артем Балахнин.
При реализации нацпроекта в Добрянском городском округе в течение пяти дет было обустроено восемь общественных пространств, среди которых сквер «Марянка» на ул. Советской и аллея Доброты по ул. Жуковского.