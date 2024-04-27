Жители Добрянки могут выбрать внешний вид скверов имени Пелиха и «Белкин лес»

«Сегодня благодаря участию в голосовании каждый может выразить свое отношение к дизайн-проекту. Все вместе мы определим внешний вид сквера, наличие архитектурных элементов, зеленых насаждений. Онлайн-голосование за объекты благоустройства, их дизайн — это еще один инструмент, который позволяет жителям высказать свое мнение и выбрать приоритетные направления в развитии территории», сказал глава минЖКХ и благоустройства Артем Балахнин.