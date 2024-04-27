Жители Кирова требуют улучшения безопасности на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Особенно опасно здесь в темное время суток и днем, когда видимость для пешеходов ограничена из-за автобусов, выезжающих с разворотного кольца. Ежедневно этот переход используют сотни школьников, направляющихся в школу и на кружки, пишет newsler.ru.
Недавно двух учениц начальных классов едва не сбили, а в зимний период 2023 года произошло ДТП с участием 14-летней девочки. В 2022 году также было несколько аварий с женщинами.
Местные жители и Народный фронт неоднократно обращались как в ГИБДД, так и в администрацию Кирова. В результате реакции сотрудников Госавтоинспекции были оштрафованы должностные лица за отсутствие необходимой разметки и освещения. Власти заверили, что вопрос повышения безопасности данного перехода будет рассмотрен в 2023 году, однако никаких изменений так и не произошло.
В настоящее время власти обещают уладить эту проблему только к 2025 году. Жители снова обратились за помощью в Народный фронт, надеясь на положительное решение.