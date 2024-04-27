Жители Кирова требуют улучшения безопасности на пешеходном переходе

Местные жители и Народный фронт неоднократно обращались как в ГИБДД, так и в администрацию Кирова. В результате реакции сотрудников Госавтоинспекции были оштрафованы должностные лица за отсутствие необходимой разметки и освещения. Власти заверили, что вопрос повышения безопасности данного перехода будет рассмотрен в 2023 году, однако никаких изменений так и не произошло.