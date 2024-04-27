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Published Сегодня, 13:29

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Updated Сегодня, 18:32

Жители Кирова требуют улучшения безопасности на пешеходном переходе

27 апреля 2024, 13:29
Жители Кирова, проживающие в жилом комплексе на Заводской улице, обратились в Народный фронт с проблемой пешеходного перехода возле остановки «Химический переулок». Они выразили свою тревогу из-за отсутствия разметки и освещения на данном участке, что уже привело к нескольким трагическим случаям.

Особенно опасно здесь в темное время суток и днем, когда видимость для пешеходов ограничена из-за автобусов, выезжающих с разворотного кольца. Ежедневно этот переход используют сотни школьников, направляющихся в школу и на кружки, пишет newsler.ru.

Недавно двух учениц начальных классов едва не сбили, а в зимний период 2023 года произошло ДТП с участием 14-летней девочки. В 2022 году также было несколько аварий с женщинами.

Местные жители и Народный фронт неоднократно обращались как в ГИБДД, так и в администрацию Кирова. В результате реакции сотрудников Госавтоинспекции были оштрафованы должностные лица за отсутствие необходимой разметки и освещения. Власти заверили, что вопрос повышения безопасности данного перехода будет рассмотрен в 2023 году, однако никаких изменений так и не произошло.

В настоящее время власти обещают уладить эту проблему только к 2025 году. Жители снова обратились за помощью в Народный фронт, надеясь на положительное решение.

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