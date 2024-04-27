Звезда «Слова пацана» из Пермского края показал фото со съемок нового фильма

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) из Лысьвы Ярослав Могильников показал фотографии со съемок российско-китайского приключенческого детектива «Красный шелк». На фото изображен старый паровоз, Могильников в образе с тарелкой, которую принято разбивать перед началом съемок. Актер ранее рассказывал, что сыграет небольшую роль в фильме — он будет официантом. «Катапультировался в 1927», — написал Могильников в соцсетях.