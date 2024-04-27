Звезда «Слова пацана» из Пермского края показал фото со съемок нового фильма

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) из Лысьвы Ярослав Могильников показал фотографии со съемок российско-китайского приключенческого детектива «Красный шелк». На фото изображен старый паровоз, Могильников в образе с тарелкой, которую принято разбивать перед началом съемок. Актер ранее рассказывал, что сыграет небольшую роль в фильме — он будет официантом. «Катапультировался в 1927», — написал Могильников в соцсетях.
Помимо актера из Лысьвы в картине будут: Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова. Главную роль исполнит Милош Бикович — он сыграет молодого красноармейца, бывшего царского агента.
Съемки «Красного шелка» частично пройдут в Китае, 15 минут фильма снимет партнер из КНР. Картина выйдет в прокат в 2025 году.