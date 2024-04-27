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Звезда «Слова пацана» из Прикамья Могильников показал фото со съемок фильма

Звезда «Слова пацана» из Пермского края показал фото со съемок нового фильма

27 апреля 2024, 04:17
Фото: t.me/yage_mudriy

Звезда «Слова пацана» из Прикамья Могильников показал фото со съемок фильма

Картина выйдет в следующем году.

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) из Лысьвы Ярослав Могильников показал фотографии со съемок российско-китайского приключенческого детектива «Красный шелк». На фото изображен старый паровоз, Могильников в образе с тарелкой, которую принято разбивать перед началом съемок. Актер ранее рассказывал, что сыграет небольшую роль в фильме — он будет официантом. «Катапультировался в 1927», — написал Могильников в соцсетях.

Помимо актера из Лысьвы в картине будут: Гоша Куценко, Глеб Калюжный, Дмитрий Куличков и Ирина Алферова. Главную роль исполнит Милош Бикович — он сыграет молодого красноармейца, бывшего царского агента.

Съемки «Красного шелка» частично пройдут в Китае, 15 минут фильма снимет партнер из КНР. Картина выйдет в прокат в 2025 году.

Фото: t.me/yage_mudriy
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#Пермь#Кино#Сериал#Слово пацана#Слово пацана. Кровь на асфальте
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