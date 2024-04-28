«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
В третьем туре первенства по футболу среди команд Дивизиона Б (третья лига) ФК «Амкар-Пермь» в Новотроицке обыграл местную «Носту» со счетом 3:0.
Дублем отметился Алекс Раджабов, еще один мяч на счету Евгения Тюкалова. Все голы были забиты в первом тайме.
Победа в третьем туре подняла «Амкар-Пермь» на вторую строчку турнирной таблицы с 6 очками.
Следующий матч в турнире пермский футбольный клуб проведет дома 3 мая. Соперником будет барнаульское «Динамо». Начало матча в 18:00.