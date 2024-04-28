properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:36

Published Сегодня, 05:36

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка

«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка

28 апреля 2024, 05:36
Фото: amkar-perm.ru
Красно-чёрные забили три безответных гола.
Сюжет
Амкар

В третьем туре первенства по футболу среди команд Дивизиона Б (третья лига) ФК «Амкар-Пермь» в Новотроицке обыграл местную «Носту» со счетом 3:0.

Дублем отметился Алекс Раджабов, еще один мяч на счету Евгения Тюкалова. Все голы были забиты в первом тайме.

Победа в третьем туре подняла «Амкар-Пермь» на вторую строчку турнирной таблицы с 6 очками.

Следующий матч в турнире пермский футбольный клуб проведет дома 3 мая. Соперником будет барнаульское «Динамо». Начало матча в 18:00.

Читайте также:
«Амкар Пермь» на сборах в Краснодарском крае выиграл матч с новотроицкой «Ностой»«Амкар-Пермь» победил «Ладу-Тольятти» на сборах«Безобразие было». «Амкар» в Перми проиграл бывшему любительскому клубу
#Спорт#Амкар#Футбол#Амкар-Пермь
Подпишитесь
Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет
Сегодня, 03:43
В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью
Сегодня, 06:17
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Вчера, 10:30
В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия
Сегодня, 06:44
Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника
Вчера, 14:39
"