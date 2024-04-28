Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками

«Мы считаем принятые поправки незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Однако мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми», — пояснили в компании.