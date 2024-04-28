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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками

Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками

28 апреля 2024, 07:25
Фото: whoosh-bike.ru
Говорят, что велосипеды мешают ходить по тротуарам.

В Перми через несколько дней после начала проката электровелосипедов в соцсетях начали появляться жалобы. В частности, пермяки рассказывают, что электровелосипеды размещаются на тротуарах, как ранее электросамокаты.

Кроме того, в соцсетях появилось видео, в котором нетрезвая клиентка проката лежит у столкнувшегося с бордюром велосипеда.

Компания Whoosh в конце апреля в пилотном режиме запустила прокат электровелосипедов в Перми. Изданию Properm.ru пояснили, что сначала в городе появится 200 велосипедов, позже их количество будет расти. В компании называют это единственным решением, которое они вынуждены принять из-за запрета на парковку электросамокатов в центре города.

Важно, что электровелосипеды не являются средствами индивидуальной мобильности, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города на действует. Скорость электровелосипедов ограничена скоростью 20 км/ч.

«Мы считаем принятые поправки незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Однако мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми», — пояснили в компании.

В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд. Пока неизвестно, сколько будет длиться эта процедура.

Как нужно передвигаться на электровелосипедах? Пользователям необходимо передвигаться по велодорожкам. Если их нет, то по обочине дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. В случае, если такой возможности нет — по тротуару.

#Пермь#Велосипед#Транспорт#Велосипеды#Прокат#Электросамокат#Прокат электросамокатов
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