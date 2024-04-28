Кунгуряк систематично спаивал двух подростков

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
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Updated Сегодня, 09:49
Кунгурским городским судом осужден местный житель за систематическое вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя. Об этом сообщают в суде.
Мужчина, достоверно зная, что пиво отнесено к алкогольной продукции, употребление которой несовершеннолетним запрещено, неоднократно, используя свой авторитет взрослого человека, «угощал» двух подростков 15 и 16 лет, пивом.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151 Уголовного Кодекса РФ (вовлечение несовершеннолетних в систематическое употребление алкогольной продукции).
Свою вину по предъявленному обвинению осужденный признал полностью, по его ходатайству уголовное дело рассмотрено в порядке особого судопроизводства.
С учетом этого обстоятельства, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признал исключительными, наказание назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 151 УК РФ в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.