Кунгуряк систематично спаивал двух подростков

С учетом этого обстоятельства, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств, которые суд признал исключительными, наказание назначено ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 151 УК РФ в виде штрафа в размере 8 тыс. рублей.