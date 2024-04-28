«Парма» вылетает из розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ

БК «Парма» разгромно уступает «Локомотиву-Кубань» на своем паркете 54:82 (16:16, 5:24, 16:19, 17:23) и покидает плей-офф Единой лиги ВТБ на этапе четвертьфинала. Команда уступила в трёх матчах, не выиграв ни одной встречи.