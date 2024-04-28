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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

БК «Парма» проиграл «Локомотиву-Кубань» на своем паркете 54:82

«Парма» вылетает из розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ

28 апреля 2024, 13:53
Фото: БК Парма

БК «Парма» проиграл «Локомотиву-Кубань» на своем паркете 54:82

Пермский клуб уступил краснодарскому «Локо» в трёх играх подряд.
Сюжет
Парма

БК «Парма» разгромно уступает «Локомотиву-Кубань» на своем паркете 54:82 (16:16, 5:24, 16:19, 17:23) и покидает плей-офф Единой лиги ВТБ на этапе четвертьфинала. Команда уступила в трёх матчах, не выиграв ни одной встречи.

Пермяки полностью провалили вторую четверть игры и уступили еще в двух.

Лучшего результата в матче в составе пермского клуба добились Айзея Риз и Дмитрий Халтурин, набравшие по 11 очков и Александр Платунов с 10 очками.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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