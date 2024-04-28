«Парма» вылетает из розыгрыша плей-офф Единой лиги ВТБ

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
БК «Парма» разгромно уступает «Локомотиву-Кубань» на своем паркете 54:82 (16:16, 5:24, 16:19, 17:23) и покидает плей-офф Единой лиги ВТБ на этапе четвертьфинала. Команда уступила в трёх матчах, не выиграв ни одной встречи.
Пермяки полностью провалили вторую четверть игры и уступили еще в двух.
Лучшего результата в матче в составе пермского клуба добились Айзея Риз и Дмитрий Халтурин, набравшие по 11 очков и Александр Платунов с 10 очками.