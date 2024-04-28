properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет

Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет

28 апреля 2024, 03:43
Фото: properm.ru
Заморозки ночью ожидаются на уровне -2.-5˚.

Синоптики обещают самые холодные первые пять майских дней за 15 лет. Средняя температура воздуха в период 2–6 мая ожидается ниже нормы на 6 градусов и более, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.

Этот прогноз предварительный, но имеет высокие шансы оправдаться. И тогда первая пятидневка мая станет самой холодной с 2009 года. Есть высокая вероятность формирования временного снежного покрова на севере и востоке края.

Ночные заморозки будут достигать -2.-5˚, а дневная температура на пике похолодания ожидается не выше +5. С 29 апреля по 2 мая ожидается еще умеренно холодная погода с дневной температурой +7…+13˚ и слабыми заморозками в ночное время. Но 3 мая ожидается масштабное вторжение холода из Центральной Арктики, что и приведет к усилению холодов.

Читайте также:
Гроза ожидается сегодня вечером в Пермском краеУченые обнародовали тревожные данные о глобальном потеплении в 2023 годуПермский край может накрыть «ржавый» дождь
#Происшествия#Погода#Прогноз
Подпишитесь
В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью
Сегодня, 06:17
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Вчера, 10:30
«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка
Сегодня, 05:36
В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия
Сегодня, 06:44
Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника
Вчера, 14:39
"