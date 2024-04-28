Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Синоптики обещают самые холодные первые пять майских дней за 15 лет. Средняя температура воздуха в период 2–6 мая ожидается ниже нормы на 6 градусов и более, сообщают в ГИС-центре ПГНИУ.
Этот прогноз предварительный, но имеет высокие шансы оправдаться. И тогда первая пятидневка мая станет самой холодной с 2009 года. Есть высокая вероятность формирования временного снежного покрова на севере и востоке края.
Ночные заморозки будут достигать -2.-5˚, а дневная температура на пике похолодания ожидается не выше +5. С 29 апреля по 2 мая ожидается еще умеренно холодная погода с дневной температурой +7…+13˚ и слабыми заморозками в ночное время. Но 3 мая ожидается масштабное вторжение холода из Центральной Арктики, что и приведет к усилению холодов.