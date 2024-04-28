Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет

Ночные заморозки будут достигать -2.-5˚, а дневная температура на пике похолодания ожидается не выше +5. С 29 апреля по 2 мая ожидается еще умеренно холодная погода с дневной температурой +7…+13˚ и слабыми заморозками в ночное время. Но 3 мая ожидается масштабное вторжение холода из Центральной Арктики, что и приведет к усилению холодов.