Пьяный житель Чайковского стрелял по девочкам во дворе дома

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В Чайковском вчера, 27 апреля, двух девочек обстреляли во дворе дома. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В 19:10 в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение о стрельбе пластиковыми шариками во дворе дома.
По указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Проведенное медицинское освидетельствование выявило у него состояние алкогольного опьянения.
В отношении гражданина составлен протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».
Медицинская помощь оказана двум несовершеннолетним девочкам, у обеих обнаружены синяки на руках и ногах.
Материалы переданы в СУ СК РФ по Пермскому краю для принятия решения.