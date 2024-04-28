properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Пьяный житель Чайковского стрелял по девочкам во дворе дома

Пьяный житель Чайковского стрелял по девочкам во дворе дома

28 апреля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Стрельба велась пластиковыми шариками, вероятно, из страйкбольного оружия.

В Чайковском вчера, 27 апреля, двух девочек обстреляли во дворе дома. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В 19:10 в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение о стрельбе пластиковыми шариками во дворе дома.

По указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали подозреваемого. Проведенное медицинское освидетельствование выявило у него состояние алкогольного опьянения.

В отношении гражданина составлен протокол по ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Медицинская помощь оказана двум несовершеннолетним девочкам, у обеих обнаружены синяки на руках и ногах.

Материалы переданы в СУ СК РФ по Пермскому краю для принятия решения.

Читайте также:
Собаке-космонавту в Чайковском районе установлен памятник. Что известно о ЗвездочкеДва пермяка, подозреваемые в убийстве мужчины, заключены под стражуЭкс-депутата Пермской городской думы оштрафовали во второй раз за месяц
#Происшествия#Общество#Криминал#Чайковский
Подпишитесь
Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет
Сегодня, 03:43
В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью
Сегодня, 06:17
Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками
Сегодня, 07:25
«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка
Сегодня, 05:36
В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия
Сегодня, 06:44
Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника
Вчера, 14:39
"