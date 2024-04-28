В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО бывшим майором полиции

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Завтра в Кунгуре простятся с погибшим в ходе СВО 49-летним бывшим майором МВД Александром Чугаевым. Об этом сообщает администрация муниципального округа.
Александр Чугаев родился 3 декабря 1974 года в деревне Мечкор Кудымкарского района Пермской области. В 1992 году поступил в Воронежскую высшую школу МВД России, которую окончил в 1997 году и был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в ОВД. Кудымкара. Служил в отделе вневедомственной охраны при ОВД Кудымкара Пермской области.
С июля 2004 года являлся заместителем начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Коми-Пермяцкого округа.
С 2008 года помощник начальника дежурной части-оперативный дежурный дежурной части ОВД по Кудымкарскому городскому округу и Кудымкарскому муниципальному району Пермского края. В октябре 2013 года назначен начальником смены дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский». В 2014 году находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона РФ.
В 2015 году в звании майора полиции вышел на заслуженный отдых.
В 2020–2023 годах Александр Чугаев являлся директором ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие».
21 апреля Чугаев А.И. скончался от тяжелого ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции.
В понедельник, 29 апреля в КДЦ Кудымкара (ул. 50 лет Октября, д 12) с 11:00 можно будет попрощаться с Александром Чугаевым, в 12:00 состоится траурный митинг.