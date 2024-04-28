properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:08

Updated Сегодня, 10:08

В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО бывшим майором полиции

В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО бывшим майором полиции

28 апреля 2024, 10:07
Фото: ВКонтакте/Кудымкарский муниципальный округ
Александру Чугаеву было 49 лет.

Завтра в Кунгуре простятся с погибшим в ходе СВО 49-летним бывшим майором МВД Александром Чугаевым. Об этом сообщает администрация муниципального округа.

Александр Чугаев родился 3 декабря 1974 года в деревне Мечкор Кудымкарского района Пермской области. В 1992 году поступил в Воронежскую высшую школу МВД России, которую окончил в 1997 году и был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в ОВД. Кудымкара. Служил в отделе вневедомственной охраны при ОВД Кудымкара Пермской области.

С июля 2004 года являлся заместителем начальника отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Коми-Пермяцкого округа.

С 2008 года помощник начальника дежурной части-оперативный дежурный дежурной части ОВД по Кудымкарскому городскому округу и Кудымкарскому муниципальному району Пермского края. В октябре 2013 года назначен начальником смены дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский». В 2014 году находился в служебной командировке на территории Северо-Кавказского региона РФ.

В 2015 году в звании майора полиции вышел на заслуженный отдых.

В 2020–2023 годах Александр Чугаев являлся директором ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие».

21 апреля Чугаев А.И. скончался от тяжелого ранения, полученного в зоне проведения специальной военной операции.

В понедельник, 29 апреля в КДЦ Кудымкара (ул. 50 лет Октября, д 12) с 11:00 можно будет попрощаться с Александром Чугаевым, в 12:00 состоится траурный митинг.

Читайте также:
В субботу под Кудымкаром простятся с погибшим в ходе СВО отцом двух детейЗавтра в Добрянке простятся с 28-летним бывшим десантником-контрактникомЗавтра в Соликамске простятся с погибшим на СВО земляком
#Военная операция на Украине#Кудымкар#Погиб#Сво
Подпишитесь
Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет
Сегодня, 03:43
В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью
Сегодня, 06:17
Часть пермяков недовольны появившимися на улицах прокатными электробайками
Сегодня, 07:25
«Амкар-Пермь» побеждает «Носту» из Новотроицка
Сегодня, 05:36
В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия
Сегодня, 06:44
Пермское УФАС заинтересовалось покупкой Горным институтом премиального внедорожника
Вчера, 14:39
"