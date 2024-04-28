В Кудымкаре завтра простятся с погибшим в ходе СВО бывшим майором полиции

Александр Чугаев родился 3 декабря 1974 года в деревне Мечкор Кудымкарского района Пермской области. В 1992 году поступил в Воронежскую высшую школу МВД России, которую окончил в 1997 году и был откомандирован для дальнейшего прохождения службы в ОВД. Кудымкара. Служил в отделе вневедомственной охраны при ОВД Кудымкара Пермской области.