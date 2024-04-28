В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью

Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров, отмечают в ведомстве.