В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
В мае 2024 года в южной части Пермского края прогнозируется повышенная пожарная опасность. Такой прогноз дали в ФБУ «Авиалесоохрана».
Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров, отмечают в ведомстве.
Такой же прогноз эксперты дали для на всей территории Республики Татарстан, южной части Удмуртской Республики, южной и западной частей Кировской области и юго-западной части Свердловской области.