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Updated Сегодня, 06:18

В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью

В мае юг Пермского края столкнётся с повышенной пожарной опасностью

28 апреля 2024, 06:17
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Такой прогноз дали специалисты ФБУ «Авиалесоохрана».

В мае 2024 года в южной части Пермского края прогнозируется повышенная пожарная опасность. Такой прогноз дали в ФБУ «Авиалесоохрана».

Прогноз высоких рисков не означает обязательного возникновения чрезвычайных ситуаций в связи с лесными пожарами, так как во многом лесопожарная обстановка зависит от соблюдения гражданами правил пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, оперативности обнаружения и тушения возникающих лесных пожаров, отмечают в ведомстве.

Такой же прогноз эксперты дали для на всей территории Республики Татарстан, южной части Удмуртской Республики, южной и западной частей Кировской области и юго-западной части Свердловской области.

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»
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#Происшествия#Пермский край#Пожар#Прогноз
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