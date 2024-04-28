На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
В Чайковском задержан местный житель, подозреваемый в причинении травм двум малолетним. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Вечером 27 апреля 21-летний подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении в квартире, был недовольным шумом, доносящимся с детской площадки, расположенной во дворе дома. Тогда он взял страйкбольную винтовку и начал стрелять в направлении площадки. В результате у двух девочек 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке выявлены различные травмы рук и ног. В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении.
В следственном отделе СУ СК России по Пермскому краю в отношении 21-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).
Мужчина, причастный к совершению указанного преступления, задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.