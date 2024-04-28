На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело

Вечером 27 апреля 21-летний подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении в квартире, был недовольным шумом, доносящимся с детской площадки, расположенной во дворе дома. Тогда он взял страйкбольную винтовку и начал стрелять в направлении площадки. В результате у двух девочек 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке выявлены различные травмы рук и ног. В настоящее время дети находятся на амбулаторном лечении.