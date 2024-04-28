В Перми объявлены результаты Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск»

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Подведены итоги XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой. Жюри конкурса и жюри прессы, а также представители СТД РФ назвали победителей и дипломантов Основного конкурса и Конкурса современной хореографии, сообщают организаторы.
В этом году жюри XVIII Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой приняло решение не присуждать Гран-при — высшую награду конкурса. Стоит отметить, что в предыдущие годы Гран-при присуждалось лишь трижды.
Первую премию жюри в младшей группе среди девушек присудили Юлии Манджиевой (Россия, Пермь). Первая премия среди юношей в младшей возрастной группе — Анар Уен (Монголия). В старшей группе первая премия среди девушек — Светлана Савельева (Россия, Санкт-Петербург), первая премия среди юношей — Размик Марукян (Армения).
Обладателями второй премии в младшей группе стали: среди девушек — Елизавета Семичева (Россия, Пермь) и Адеми Жанабил (Казахстан). Вторая премия среди юношей в младшей возрастной группе не присуждена. В старшей группе девушек ее разделили Разиля Мурзакова (Россия, Уфа) и Лаура Васконселос (Бразилия). Среди юношей старшей группы обладателем второй премии стал Владислав Башмаков (Россия, Санкт-Петербург).
Третья женская премия в младшей группе поделена между Евой Прокопец (Россия, Пермь) и Энхжин Лхагвапурэв (Монголия). Мужскую разделили Аюш Булчун (Россия, Улан-Удэ) и Алихан Аубакир (Казахстан). Третья премия в старшей группе у Анастасии Купцовой (Россия, Уфа) и Миу Сибагаки (Япония). Среди юношей старшей группы третью премию присудили Алексею Помыткину (Россия, Москва) и Педро Сеара (Бразилия).
Дипломами конкурса награждены: Александра Козлова (Россия, Красноярск), Эмилия Зубаирова (Россия, Уфа), Камила Галиева (Россия, Казань), Кира Хосикава (Япония), Линн Им Сух (Республика Корея), Анн-Жуллиет Пинейро (Бразилия), Ольга Доронина (Россия, Пермь), Вероника Ситало (Россия, Новосибирск), Дога Су Акташ (Турция), Анна Черткова (Россия, Пермь), Анастасия Богдашкина (Россия Санкт-Петербург), Адель Кашапова (Россия, Уфа), Чио Исимару (Япония), Расиль Сагитов (Россия, Уфа), Геннадий Ооржак (Россия, Санкт-Петербург), Мунгуншагай Цогт-Эрдэнэ (Монголия), Михаил Мавлянов (Россия, Пермь), Гектор Мур (Великобритания).
Премия жюри прессы конкурса поделена между Светланой Савельевой (Россия, Санкт-Петербург) и Размиком Марукяном (Армения). Дипломы жюри прессы: у Любови Кунаковой (Россия, Санкт-Петербург) — педагог-репетитор за подготовку участницы конкурса Светланы Савельевой, Лауры Васконселос и Педро Сеара (Бразилия) — за музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» на I туре конкурса, Киры Хосикава (Япония) — за академизм классического танца, Шоты Онодэра — лучший партнер, не участвовавший в конкурсе.
Диплом Лучшему партнеру (партнерше) партнеру, не участвующему в конкурсе — Котаро Хиросэ (Япония). Диплом Лучшему педагогу-репетитору — Юрию Муруеву (Россия, Улан-Удэ)
Приз Екатерины Максимовой и Владимира Васильева «Лучшему дуэту конкурса» присужден Лауре Васконселос (Бразилия) и Педро Сеара (Бразилия).
Премия фонда Галины Улановой и президента фонда Владимира Васильева «Служение искусству танца» присуждена Любови Кунаковой (Россия, Санкт-Петербург).
Приза имени Галины Улановой «За одухотворенность танца» и памятная медаль удостоена Александра Козлова (Россия, Красноярск)
Приз Георгия Зорича «За чистоту техники и артистичность исполнения» и памятная медаль вручены Кире Хосикава (Япония).
Приз имени Натальи Дудинской «За верность традициям русской балетной школы», учрежденный дуэтом Маргариты Кулик и Владимира Кима, и памятная медаль — у Линн Им Сух (Республика Корея).
Приз Дома Дягилева «Надежда России» у Эмилии Зубаировой (Россия, Уфа).
Приз зрительских симпатий у Александры Козловой (Россия, Красноярск).
Днем ранее были объявлены итоги конкурса современной хореографии. По решению жюри, первая премия балетмейстеру за постановку номера современной хореографии поделена между Олесей Алдониной (Россия, Красноярск) за номер «Явь Я» и Ринатом Абушахмановым (Россия, Уфа) за номера «Номофобия» и «Если бы Моцарт жил в Казани».
Вторая премия также поделена между Кристиной Черновой (Россия, Санкт-Петербург) за номер «Каренина. Две жизни — одна судьба» и Алексеем Морозовым (Россия, Москва) за номер «Демон-Душа». Бронзу поделили — Даниил Благов из Москвы за номер «Принцесса Грёза» и Диана Вайлова из Саратова за номер «АрлекинАда».
Первая премия исполнителю современной хореографии присуждена Анару Уену (Монголия). Вторая премия поделена между Лаурой Васконселос (Бразилия) и Педро Сеара (Бразилия). Третью премию разделили между Светланой Савельевой (Россия, Санкт-Петербург) и Юлией Манджиевой (Россия, Пермь).
Жюри прессы также отметило дипломами за воплощение современной хореографии: Рината Абушахманова за хореографию номера «Номофобия», Василия Дубицкого за хореографию номера «Тройка», Анара Уена за исполнение номера «Пианист», Кирилла Минасяна за исполнение номеров «Посвящение Ч.Чаплину» и «В сторону заката», Арину Ахметову за исполнение номера «Плач нимфы».
По решению Союза театральных деятелей России, премию получают: Роман Тюрин (Россия, Санкт-Петербург) за исполнительское мастерство номера «Утро» на музыку группы СоН (хореограф — Олеся Ядыкина), Ринат Абушахманов (Россия, Уфа) за хореографию номера «Номофобия» на музыку Юга Ле Барса.