В Перми объявлены результаты Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск»

Премия жюри прессы конкурса поделена между Светланой Савельевой (Россия, Санкт-Петербург) и Размиком Марукяном (Армения). Дипломы жюри прессы: у Любови Кунаковой (Россия, Санкт-Петербург) — педагог-репетитор за подготовку участницы конкурса Светланы Савельевой, Лауры Васконселос и Педро Сеара (Бразилия) — за музыкальность и артистизм исполнения па-де-де из балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» на I туре конкурса, Киры Хосикава (Япония) — за академизм классического танца, Шоты Онодэра — лучший партнер, не участвовавший в конкурсе.