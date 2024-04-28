В Перми пьяный адвокат угрожал карабином персоналу и посетителям ночного клуба

По версии следствия, обвиняемый, в июне 2023 года, под утро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в одно из развлекательных заведений Перми. Получив отказ в его посещении, мужчина вооружился карабином, снаряженным патронами, предназначенными для боевого оружия, подошел к входу, направив оружие в сторону находившихся там людей и высказал угрозу его применения.