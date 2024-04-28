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В Перми пьяный адвокат угрожал карабином персоналу и посетителям ночного клуба

В Перми пьяный адвокат угрожал карабином персоналу и посетителям ночного клуба

28 апреля 2024, 10:38
Фото: 1MI
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу.

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Пермского края. Мужчина обвиняется в хулиганстве и незаконном оборотое боеприпасов, сообщает краевая прокуратура.

По версии следствия, обвиняемый, в июне 2023 года, под утро, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приехал в одно из развлекательных заведений Перми. Получив отказ в его посещении, мужчина вооружился карабином, снаряженным патронами, предназначенными для боевого оружия, подошел к входу, направив оружие в сторону находившихся там людей и высказал угрозу его применения.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены охранником заведения. Также в ходе предварительного расследования выяснилось, что боеприпасы мужчина хранил и перевозил незаконно.

Сейчас экс-адвокат (полномочия прекращены в январе 2024 года) обвиняется по ч. 2 ст. 213 (хулиганство), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов к огнестрельному оружию).

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Адвокат
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