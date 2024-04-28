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В Пермском крае закроют два железнодорожных переезда

В Пермском крае закроют два железнодорожных переезда

28 апреля 2024, 08:54
Фото: 1MI
Ограничения движения вводятся на время капитального ремонта.
Сюжет
Ржд

Ограничения движения на двух железнодорожных переездах вводятся из-за капитального ремонта участков пути Лёвшинской дистанции филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщают в администрации Добрянского округа.

На сутки, с 8:50 3 мая по 8:50 4 мая на автодороге Пермь — Березники — Гари будет недоступен для проезда железнодорожный переезд 15 км ПК пятого перегона Пальники — Дивья.

Также на 24 часа, с 6:00 19 мая до 6:00 20 мая будет перекрыт железнодорожный переезд 26 км ПК второго перегона Пальники — Дивья.

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#Ограничение движения#Ржд#Транспорт#Ограничение
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