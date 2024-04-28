В Пермском крае закроют два железнодорожных переезда

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Ограничения движения на двух железнодорожных переездах вводятся из-за капитального ремонта участков пути Лёвшинской дистанции филиала ОАО «РЖД». Об этом сообщают в администрации Добрянского округа.
На сутки, с 8:50 3 мая по 8:50 4 мая на автодороге Пермь — Березники — Гари будет недоступен для проезда железнодорожный переезд 15 км ПК пятого перегона Пальники — Дивья.
Также на 24 часа, с 6:00 19 мая до 6:00 20 мая будет перекрыт железнодорожный переезд 26 км ПК второго перегона Пальники — Дивья.