В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия

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Краевые власти подвели итоги конкурсов на выполнение ремонта, реставрации и приспособления для современного использования двух объектов культурного наследия регионального значения, которые расположены на территории ПГНИУ. Работы по обоим объектам выполнит ООО «Пермстроймет+» из Перми, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
В краевом минзакупок сообщили, что в ближайшее время с компанией будут заключены контракты по обоим объектам на общую сумму 265,7 млн рублей. Работы планируется начать уже в мае этого года. Заказчиком выступает Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края.
В рамках первого контракта будут выполнены работы по реконструкции памятника архитектуры по ул. Генкеля, 7. Это объект культурного наследия «Здание, где в Пермском университете работали выдающиеся ученые: Б. Ф. Вериго (1917-1925), В. К. Шмидт (1916-1931), П. В. Сюзев (1918-1928), А. Г. Генкель (1917-1927), П. И. Преображенский (1922-1924), А. А. Заварзин (1916-1922), Б. Н. Беклемишев (1918-1932), Ю. А. Орлов (1916-1924), В. В. Парин (1931-1933) и другие».
Второй контракт — работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где на химическом факультете Пермского университета работал П. Н. Чирвинский» по ул. Генкеля, 7а.
Согласно техническим заданиям, подрядчик должен отреставрировать фасады зданий, их входные группы, крыши, а также обустроить архитектурную подсветку объектов культурного наследия.