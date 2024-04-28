В Пермском университете отреставрируют два корпуса — объекта культурного наследия

В рамках первого контракта будут выполнены работы по реконструкции памятника архитектуры по ул. Генкеля, 7. Это объект культурного наследия «Здание, где в Пермском университете работали выдающиеся ученые: Б. Ф. Вериго (1917-1925), В. К. Шмидт (1916-1931), П. В. Сюзев (1918-1928), А. Г. Генкель (1917-1927), П. И. Преображенский (1922-1924), А. А. Заварзин (1916-1922), Б. Н. Беклемишев (1918-1932), Ю. А. Орлов (1916-1924), В. В. Парин (1931-1933) и другие».