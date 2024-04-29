Актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую.
Всего более десяти женщин в разное время обвиняли актера в домогательствах.
В ноябре 2023 года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием.
Около 50 коллег Депардье написали письмо в его поддержку.