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Актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

Актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

29 апреля 2024, 10:51
Фото: rtek24.ru
Две женщины обвиняют актера с российским гражданством в сексуальных домогательствах. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы», и в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». Жерар Депардье отвергает обвинения.

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую.

Всего более десяти женщин в разное время обвиняли актера в домогательствах.

В ноябре 2023 года на телеканале France 2 вышел фильм на основе показаний женщин в отношении актера. После этого государственная телекомпания France Télévisions решила прекратить показ фильмов с его участием.

Около 50 коллег Депардье написали письмо в его поддержку.

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