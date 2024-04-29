Актера Жерара Депардье задержали по обвинению в сексуальных домогательствах

Одна из заявительниц сообщила, что Депардье, сидя в коридоре, схватил ее за ноги и «зажал ее между бедрами», после чего начал трогать ее за интимные места и высказывать предложения сексуального характера. На помощь женщине пришли другие участники съемочной группы. Актера заставили извиниться, но несмотря на это, на протяжении всего последующего процесса съемок он оскорблял пострадавшую.