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Без ошибок «тотальный диктант» написал каждый двенадцатый пермяк

Без ошибок «тотальный диктант» написал каждый двенадцатый пермяк

29 апреля 2024, 14:55
Добровольный бесплатный диктант для всех желающих прошел в столице Прикамья и в других городах по всему миру 20 апреля.

Организаторы «Тотального диктанта» в столице Прикамья подвели итоги мероприятия в 2024 году.
В Перми и Пермском муниципальном округе диктант написали на 22 площадках. На диктант в столице Прикамья и округе зарегистрировалось более 840 человек. Из них на проверку сдали 741 работу. По итогам проверки на «отлично», допустив не более одной пунктуационной ошибки, Тотальный диктант в Перми написало 60 человек, то есть примерно каждый двенадцатый участник.

Всего в Тотальном диктанте 2024 приняли участие 1 294 401 человек. «Акция в режиме офлайн прошла в 55 странах и 722 городах, 648 из которых находятся в России. Во всем мире было организовано 2439 очных площадок. Всего офлайн Тотальный диктант в России написали 132 164 человека, за рубежом — 4086 человек. Тотальный диктант в режиме онлайн прошел в 1313 городах и 117 странах и собрал 1 124 000 человек», — рассказал руководитель фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Справка:
Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Автором текста диктанта в 2024 году стала российская писательница Анна Матвеева.

В Перми Тотальный диктант прошел в одиннадцатый раз.

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