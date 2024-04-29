«Дедморозим» открыл срочный сбор для спасения малыша с очень редким заболеванием

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Девятимесячный Ярик Кустов — единственный в Пермском крае ребятёнок с первичной энтеропатией. Ярик привязан двухметровой штукой к аппарату искусственного питания.
Проблема с питанием — это же как с дыханием. Ты не можешь перестать дышать и подождать, пока тебе соберут кучу денег и купят всё для нового вздоха. Без еды продержишься дольше, но не бесконечно. На месяц жизни Ярику нужно около 500 тысяч рублей.
За несколько дней для спасения Ярика собрали больше 400 тысяч рублей! Осталось совсем чуть-чуть до полумиллиона.