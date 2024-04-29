«Дедморозим» открыл срочный сбор для спасения малыша с очень редким заболеванием

Проблема с питанием — это же как с дыханием. Ты не можешь перестать дышать и подождать, пока тебе соберут кучу денег и купят всё для нового вздоха. Без еды продержишься дольше, но не бесконечно. На месяц жизни Ярику нужно около 500 тысяч рублей.