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Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Из Перми в Калининград запустят прямые рейсы

Из Перми в Калининград запустят прямые рейсы

29 апреля 2024, 12:30
Nordwind запускает прямые перелеты из Перми в Калининград и обратно. Первые рейсы будут уже на этой неделе.

На сайте авиакомпании Nordwind сообщили о запуске полетов по маршруту Пермь — Калининград. Со 2 мая по понедельникам и четвергам самолеты будут летать по маршруту Пермь — Калининград. С 1 мая по средам и воскресеньям будут прямые перелеты из Калининграда в Пермь.

— Полеты будут выполняться на комфортабельных ВС Боинг 737–800 с компоновкой 189 пассажирских мест, — сообщили в авиакомпании.

Стоимость билетов на разные даты отличается. От 9 до 17 тыс. рублей.

#Авиа перевозки#Самолет#Пермь-калининград
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