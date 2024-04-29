Из Перми в Калининград запустят прямые рейсы

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
На сайте авиакомпании Nordwind сообщили о запуске полетов по маршруту Пермь — Калининград. Со 2 мая по понедельникам и четвергам самолеты будут летать по маршруту Пермь — Калининград. С 1 мая по средам и воскресеньям будут прямые перелеты из Калининграда в Пермь.
— Полеты будут выполняться на комфортабельных ВС Боинг 737–800 с компоновкой 189 пассажирских мест, — сообщили в авиакомпании.
Стоимость билетов на разные даты отличается. От 9 до 17 тыс. рублей.