properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае

Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае

29 апреля 2024, 03:25
Фото: Госавтоинспекции по Пермскому краю
Дорожно-транспортное происшествие случилось в 5:30 утра в Кишертском округе Пермского края.
Сюжет
Дтп

По автодороге Осинцево-Кордон со стороны Кордона двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 2002 года рождения.

По предварительной информации, на 21 км водитель не выбрал безопасную скорость для движения. Он опрокинулся на проезжей части, врезался в стоящий на левой обочине по ходу движения транспортное средство «Лада Приора».

В результате автоаварии водитель ВАЗ-21120 и пассажир 2005 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести, также смертельную травму получила пассажирка 2000 года рождения.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Дтп#Авария#Дтп в перми#Гибдд#Жертвы дтп#Штрафы ГИБДД#Смертельное дтп
Подпишитесь
Пермяки рассказали, на каких площадках следят за любимыми блогерами
Сегодня, 04:16
В Пермском университете выбрали самую красивую студентку юридического факультета
Сегодня, 03:53
Пермякам обещают самые холодные майские праздники за 15 лет
Вчера, 03:43
На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело
Вчера, 14:12
В Перми объявлены результаты Открытого российского конкурса артистов балета «Арабеск»
Вчера, 12:46
"