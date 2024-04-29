Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае

По автодороге Осинцево-Кордон со стороны Кордона двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением водителя 2002 года рождения.



По предварительной информации, на 21 км водитель не выбрал безопасную скорость для движения. Он опрокинулся на проезжей части, врезался в стоящий на левой обочине по ходу движения транспортное средство «Лада Приора».



В результате автоаварии водитель ВАЗ-21120 и пассажир 2005 года рождения госпитализированы с травмами различной степени тяжести, также смертельную травму получила пассажирка 2000 года рождения.



По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.