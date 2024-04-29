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На плановые проверки частных образовательных учреждений введут мораторий

На плановые проверки частных образовательных учреждений введут мораторий

29 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI
Государственные образовательные учреждения нельзя планово проверять до 2030 года, теперь нельзя планировать проверки и в частных образовательных учреждениях.

В конце марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов обратился в федеральный Минэк с просьбой о распространении моратория на плановые проверки на организации частного образования, предусматривающего их замену до 2030 года обязательным профилактическим визитом. Такой порядок действует с 2023 года в отношении государственного образовательного сектора.

При этом обязательные профвизиты предусматривают возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытаний, инструментальных обследований, экспертиз.

По мнению Павла Новоселова, такой подход с одной стороны, защищает жизни и здоровье воспитанников, учащихся и студентов, а, с другой стороны, позволяет бизнесу устранить выявленные нарушения в установленный срок без штрафов.

По информации Министерства экономического развития РФ, в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в постановление Правительства РФ № 336.

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