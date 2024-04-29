На плановые проверки частных образовательных учреждений введут мораторий

В конце марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов обратился в федеральный Минэк с просьбой о распространении моратория на плановые проверки на организации частного образования, предусматривающего их замену до 2030 года обязательным профилактическим визитом. Такой порядок действует с 2023 года в отношении государственного образовательного сектора.