На плановые проверки частных образовательных учреждений введут мораторий

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:30
В конце марта 2024 года Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов обратился в федеральный Минэк с просьбой о распространении моратория на плановые проверки на организации частного образования, предусматривающего их замену до 2030 года обязательным профилактическим визитом. Такой порядок действует с 2023 года в отношении государственного образовательного сектора.
При этом обязательные профвизиты предусматривают возможность проведения осмотра, отбора проб (образцов), истребования документов, испытаний, инструментальных обследований, экспертиз.
По мнению Павла Новоселова, такой подход с одной стороны, защищает жизни и здоровье воспитанников, учащихся и студентов, а, с другой стороны, позволяет бизнесу устранить выявленные нарушения в установленный срок без штрафов.
По информации Министерства экономического развития РФ, в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены в постановление Правительства РФ № 336.