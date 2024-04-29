На стройке пермского зоопарка работает 250 человек

Подрядчик, по данным УКС, наращивает обороты и ресурсы, началось благоустройство территории, на площадке работает порядка 250 человек. Пермяки пишут журналистам редакции, что не видят ни рабочих, ни техники. Но в управлении пояснили, что неравнодушным гражданам надо учитывать, что часть рабочих задействованы на работах внутри зданий, часть сосредоточены на конкретных участках зоопарка, площадь которого составляет 25 га.