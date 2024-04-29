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Published Сегодня, 05:27

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Updated Сегодня, 05:29

На стройке пермского зоопарка работает 250 человек

На стройке пермского зоопарка работает 250 человек

29 апреля 2024, 05:27
Фото: properm.ru
В краевом управлении капитального строительства (УКС) Properm.ru сообщили, что работы на стройплощадке зоопарка не останавливаются.
Сюжет
Зоопарк

Подрядчик, по данным УКС, наращивает обороты и ресурсы, началось благоустройство территории, на площадке работает порядка 250 человек. Пермяки пишут журналистам редакции, что не видят ни рабочих, ни техники. Но в управлении пояснили, что неравнодушным гражданам надо учитывать, что часть рабочих задействованы на работах внутри зданий, часть сосредоточены на конкретных участках зоопарка, площадь которого составляет 25 га.

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#Зоопарк#Пермский зоопарк#Зоопарк переезд#Строительство нового зоопарка
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