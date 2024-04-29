Пермский округ отремонтирует 1 км дороги Буртым-Мулянка по требованию прокуратуры

Пермский муниципальный округ отремонтирует почти километр (на самом деле, меньше 900 метров) дороги по предписанию прокуратуры. По этой дороге ездит школьный автобус. Проехать по дороге во время дождей невозможно, школьный автобус застревает.

Properm.ru не раз привлекал внимание общественности, властей и надзорных органов к этой дороге.

По ней не проехать, автовладельцы вынуждены постоянно ремонтировать машины. Остановка, откуда уезжают и куда приезжают школьники, тоже находится на не благоустроенной территории, кругом грязь слякоть.

Прокуратура заставила администрацию Пермского муниципального округа отремонтировать часть дороги, и в этом году предписание надзорного органа должно быть исполнено. Но остается еще километр дороги. И жители уже не знают, что им делать. Сняли вот такое видео. В нем они рассказывают, как уже 6 лет пытаются добиться строительства нормальной дороги.