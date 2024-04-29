Пермяки рассказали, на каких площадках следят за любимыми блогерами

В качестве места встречи с авторами любимых каналов чаще всего подписчики называли YouTube, Telegram, VK, Instagram (запрещен в России) и Дзен. Топ-3 любимых тематик: новости, путешествия, рецепты, спорт и обучение.



О том, что у них есть подписки на блоги, рассказали 26% женщин и 19% мужчин. Из блогерских площадок женщины чаще всего называли Телеграм, мужчины — Ютуб.

В топ-3 любимых тем блогов у женщин — рецепты, путешествия и красота. У мужчин — новости, история и наука. Женщины реже интересуются технологиями, а также блогами на темы авто, науки, компьютерных игр, IT, охоты и рыбалки. В свою очередь, мужчины мало интересуются темами красоты, моды, здоровья и психологии, искусством, литературой, животными и благотворительностью.



Среди горожан до 34 лет о наличии подписок на блогеров рассказал каждый второй, среди тех, кому от 45 лет, — каждый пятый. В ответах опрошенных до 34 лет лидирует Ютуб, у респондентов старше 45 — Телеграм. Самая популярная тема блогов у тех, кто моложе, — юмор, у тех, кто старше, — новости. Молодежь не интересует садоводство, старшее поколение — компьютерные игры и мода.



Жители города с зарплатой от 100 тысяч рублей говорили о том, что подписаны на блогеров, реже тех, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей.