С 1 мая в Перми начинают работать фонтаны

Рассказываем, как будут работать городские фонтаны, и где можно увидеть музыкальное и световое шоу с ними.

С 1 мая в Перми начинается сезон работы фонтанов. Как сообщили в пермской мэрии, график работы следующий: 12:00 — 00:00 — будни, 9:00 — 01:00 — выходные 18:00 — начало работы фонтанов в профилактические дни (следующий день после выходных и праздников). Светозвуковые шоу пермяки и гости города смогут увидеть с 21:45 до 22:00 — фонтан на площади перед Театром-Театром, с 22:45 до 23:00 — фонтан перед Законодательным собранием.