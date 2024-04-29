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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

С 1 мая в Перми начинают работать фонтаны

С 1 мая в Перми начинают работать фонтаны

29 апреля 2024, 13:07
Фото: properm.ru
Рассказываем, как будут работать городские фонтаны, и где можно увидеть музыкальное и световое шоу с ними.

С 1 мая в Перми начинается сезон работы фонтанов. Как сообщили в пермской мэрии, график работы следующий: 12:00 — 00:00 — будни, 9:00 — 01:00 — выходные

18:00 — начало работы фонтанов в профилактические дни (следующий день после выходных и праздников).

Светозвуковые шоу пермяки и гости города смогут увидеть с 21:45 до 22:00 — фонтан на площади перед Театром-Театром, с 22:45 до 23:00 — фонтан перед Законодательным собранием.

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