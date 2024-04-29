С начала года в Пермском крае капитально отремонтировали 36 многоквартирных домов

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в Пермском крае за первые три месяца текущего года проведен капитальный ремонт 36 многоквартирных домов. Всего выполнено 45 видов работ: обновление кровель, фасадов, фундаментов и инженерных сетей. Это повысило качество проживания для 2,5 тыс. человек, об этом сообщили в Фонде капитального ремонта Прикамья.



Региональный оператор уточнил, что новые крыши в этом году появились в многоквартирных домах в Перми, Березниках, Чусовом, Култаево, Нытве, Оверятах и т. д.



В частности, новая кровля появилась в рабочем поселке Оверята Краснокамского округа по адресам: ул. Комсомольской, 2 и Заводской, 19.



Замена старого насыпного утеплителя на современные минераловатные плиты повышенной жесткости была произведена также в Перми по ул. Уральской, 116 и в селе Култаево по ул. Кирова, 5. На крышах появились оцинкованные профлисты и противопожарные люки.



Главный инженер Фонда Олег Шуваев: «Мы внимательно следим за нашими подрядчиками, если речь касается работ на кровле, ведь из-за недобросовестных действий строителей могут пострадать обычные жильцы домов. Именно для этого предусмотрен независимый строительный контроль подрядчиков».



В доме по ул. Маршала Рыбалко, 105в подрядная организация заменила лифты. Кроме того, в ряде многоквартирных домов Прикамья реконструировали инженерные сети. Подрядные организации отремонтировали системы электроснабжения, а также сети водоотведения, горячего и холодного водоснабжения. В частности, внутридомовые сети были обновлены в домах по ул. Волгодонской, 14 в Перми, ул. Комсомольской, 10 в поселке Оверята, ул. Циолковского, 8 в Краснокамске и т. д.



В домах, где проводились работы по обновлению электрических сетей, установлены новые распределительные устройства, заменена магистральная электропроводка, квартирные щиты, вводные автоматы, а также новые контуры заземления. В некоторых зданиях это было сделано впервые.



После завершения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на все выполненные работы действует гарантийный срок. Он составляет пять лет, в течение которых подрядная организация несет ответственность перед Фондом и собственниками за качество своей работы. Если в течение этого срока выявлены дефекты, то подрядчик их устраняет за собственные средства.