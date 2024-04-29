Сегодня утром пассажирский автобус Пермь-Ныроб въехал в иномарку

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Сегодня 29 апреля, в 10 часов утра у кафе «Путник» рейсовый пассажирский автобус, выполнявший поездку по маршруту Пермь-Ныроб, столкнулся с иномаркой. Водитель автобуса двигался задним ходом, не заметил автомобиль и въехал в него. На место ДТП были вызваны сотрудники ГИБДД, оформление ДТП заняло много времени.
В итоге получасовая стоянка в Челве продлилась полтора часа. Автобус идет на место назначения с большим опозданием. В Соликамск прибыл в 12:10, а не в 11:20, как было по графику.