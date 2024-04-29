Территория картодрома в Камской долине будет освоена в рамках КРТ

По проекту на освободившейся территории допустимы виды использования, типичные для жилого района. Хотя в Правилах землепользования и застройки тут только рекреация, спорт и торговля. «По Генплану тут всегда была рекреация, но когда как краевые власти подгребли под себя городское градостроительство, возникла новая редакция Генплана, — поясняет Денис Галицкий. — Но в ПЗЗ зоны не поменяли, возможно, потому что эта территория ничем не обеспечена». Имеется в виду здесь нет никаких объектов социальной инфраструктуры — Properm.ru