Территория картодрома в Камской долине будет освоена в рамках КРТ

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
«Под праздники появился проект решения о комплексном развитии территории нежилой застройки в Камской долине», — сообщил градозащитник Денис Галицкий.
Как следует из проекта приказа, Минимущества приступил к организации торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории в форме аукциона. Почти все объекты капитального строительства, которые там есть сейчас, будут снесены.
Основные виды разрешенного использования территории, которую будут освативать в рамках комплексного развития, это многоэтажное строительство, школы, детсады, гостиницы, магазины.
По проекту на освободившейся территории допустимы виды использования, типичные для жилого района. Хотя в Правилах землепользования и застройки тут только рекреация, спорт и торговля. «По Генплану тут всегда была рекреация, но когда как краевые власти подгребли под себя городское градостроительство, возникла новая редакция Генплана, — поясняет Денис Галицкий. — Но в ПЗЗ зоны не поменяли, возможно, потому что эта территория ничем не обеспечена». Имеется в виду здесь нет никаких объектов социальной инфраструктуры — Properm.ru
По мнению Галицкого, «Минимущества плодит территории под жилую застройку с такой скоростью, какую не покроет спрос даже в период бурного экономического роста». Пользовталеи соцсетей возражают, мол, возможно, это приведет к появлению крупных конкурирующих игроков на рынке арендуемого жилья.