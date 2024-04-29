В 2024 году на летний отдых и оздоровление детей в Прикамье выделен почти миллиард

К открытию готовятся чуть больше тысячи лагерей, в том числе 48 стационарных баз. Летняя оздоровительная компания в Прикамье начнется 22 мая. Консолидированный бюджет на отдых и оздоровление детей составит 987,9 млн рублей, из которых почти 750 млн рублей — средства краевого бюджета. Всеми формами отдыха и оздоровления, будет охвачено 290 тысяч детей.



Впервые детские лагеря будут газифицировать. «На сегодня удалось решить вопрос по четырем лагерям. Они включены в программу газификации на 2024–2026 годы. Это лагерь „Сокол“, куда газ придет уже в этом году, лагерь „Салют“ будет газифицирован в 2025 году, а „Спутник“ и Чернушинская „Чайка“ примут газ в 2026 году», — рассказала Надежда Подъянова.



В рамках участия региона в федеральной программе «Развитие образования» будут строить жилые корпуса из быстровозводимых конструкций и проводить реконструкцию пищеблоков детских лагерей. «Проработали с муниципалитетами, предложили на федеральный уровень четыре муниципальных лагеря — „Парма“, „Чайка“, „Лесная сказка“ и „Имени Саши Чекалина“. Условия участия в программе — софинансирование от региона 25% сметной стоимости, а также оснащение оборудованием и благоустройство территории после строительных работ. Ключевое теперь — выиграть конкурс и получить субсидию на реализацию программы», — отметила Надежда Подъянова.



В 2024 году планируется выдать 15 тысяч сертификатов на детский отдых. Кроме того, с текущего года продлен срок приема заявлений на компенсацию. Если ранее заявления принимались до 31 июля, то сейчас последний день подачи заявления — 31 августа. «Также продлен срок реализации сертификата. Ранее он составлял 15 дней, сейчас — 30 дней. Это тот период, когда родители могут предъявить его в детский лагерь в счет оплаты части стоимости путевки», — отметила Надежда Подъянова.