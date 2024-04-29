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В День города в Перми выступят Лев Бакиров и хор в полтысячи исполнителей

В День города в Перми выступят Лев Бакиров и хор в полтысячи исполнителей

29 апреля 2024, 04:43
Фото: properm.ru
Со 1 по 12 июня в Перми пройдет Второй «Фестиваль Пермского искусства».

Во время фестиваля пройдут выступления 14-летнего пианиста-виртуоза Льва Бакирова, победителя Всероссийского телеконкурса юных талантов «Синяя птица», лауреата престижной музыкальной премии BraVo, обладателя Гран-при различных международных конкурсов, ведущей солистки Мариинского театра Ларисы Юдиной, солиста «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александра Суханова.

Заключительным и самым массовым событием «Фестиваля Пермского искусства», станет Большой хоровой собор, посвященный 90-летию известного пермяка, композитора Евгения Крылатова. В день рождения города 12 июня, на главную сцену празднования выйдет Большой сводный хор из почти 500 вокалистов, которые исполнят песни нашего земляка.

#Пермь#День города#Хор#Лев Бакиров
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