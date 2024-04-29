В День города в Перми выступят Лев Бакиров и хор в полтысячи исполнителей

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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Updated Сегодня, 04:45
Во время фестиваля пройдут выступления 14-летнего пианиста-виртуоза Льва Бакирова, победителя Всероссийского телеконкурса юных талантов «Синяя птица», лауреата престижной музыкальной премии BraVo, обладателя Гран-при различных международных конкурсов, ведущей солистки Мариинского театра Ларисы Юдиной, солиста «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александра Суханова.
Заключительным и самым массовым событием «Фестиваля Пермского искусства», станет Большой хоровой собор, посвященный 90-летию известного пермяка, композитора Евгения Крылатова. В день рождения города 12 июня, на главную сцену празднования выйдет Большой сводный хор из почти 500 вокалистов, которые исполнят песни нашего земляка.