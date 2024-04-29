В День города в Перми выступят Лев Бакиров и хор в полтысячи исполнителей

Заключительным и самым массовым событием «Фестиваля Пермского искусства», станет Большой хоровой собор, посвященный 90-летию известного пермяка, композитора Евгения Крылатова. В день рождения города 12 июня, на главную сцену празднования выйдет Большой сводный хор из почти 500 вокалистов, которые исполнят песни нашего земляка.