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Published Сегодня, 11:43

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Updated Сегодня, 11:44

В Кишерти простятся с погибшим на СВО бойцом

В Кишерти простятся с погибшим на СВО бойцом

29 апреля 2024, 11:43
Завтра состоится прощание земляков с погибшим на СВО односельчанином.

Как сообщается в группе Кишертского муниципального округа, печальная новость пришла в их округ — в ходе специальной военной операции погиб земляк Фролов Сергей Анатольевич.
Прощание и церемония отпевания пройдут 30 апреля в 12.00 ч. в здании Кишертского центра культуры по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 25.

Администрация Кишерти выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца.

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