В Кишерти простятся с погибшим на СВО бойцом

Как сообщается в группе Кишертского муниципального округа, печальная новость пришла в их округ — в ходе специальной военной операции погиб земляк Фролов Сергей Анатольевич.

Прощание и церемония отпевания пройдут 30 апреля в 12.00 ч. в здании Кишертского центра культуры по адресу: с. Усть-Кишерть, ул. Советская, д. 25.



Администрация Кишерти выразила искренние соболезнования родным и близким павшего бойца.