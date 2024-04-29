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Published Сегодня, 08:58

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В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено

В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено

29 апреля 2024, 08:58
Фото: 1MI
В связи с погодными явлениями существует угроза увеличения количества пожаров.

По данным Пермского ЦГМС 29 апреля днем в Пермском крае ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха +8°С, +13°С, в г. Перми +8°С, +10°С.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем в быту и в природной среде при разведении костров, сжигании сухой травы, приготовлении пищи, в том числе на приусадебных участках.
Сжигать сухую траву запрещено, — напоминает ведомство.

#Погода#Пожар#Лесной пожар#Погода пермь
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