В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
По данным Пермского ЦГМС 29 апреля днем в Пермском крае ожидается преимущественно без осадков, температура воздуха +8°С, +13°С, в г. Перми +8°С, +10°С.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем в быту и в природной среде при разведении костров, сжигании сухой травы, приготовлении пищи, в том числе на приусадебных участках.
Сжигать сухую траву запрещено, — напоминает ведомство.