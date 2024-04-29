В Перми сухая и ветреная погода. Жечь прошлогоднюю траву запрещено

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнем в быту и в природной среде при разведении костров, сжигании сухой травы, приготовлении пищи, в том числе на приусадебных участках.

Сжигать сухую траву запрещено, — напоминает ведомство.