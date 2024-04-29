В Перми за пьяный дебош в баре адвоката лишили статуса и будут судить

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Уже бывший адвокат (лишен статуса в январе 2024 года) обвиняется в хулиганстве и в незаконном обороте боеприпасов к огнестрельному оружию.
По версии следствия, обвиняемый в июне 2023 года приехал пьяным в одно из развлекательных заведений Перми. Персонал бара его не пустил, тогда мужчина, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, вооружился карабином, снаряженным патронами, предназначенными для боевого оружия, подошел к входу, направив оружие в сторону находившихся там людей, высказав угрозу его применения.
Противоправные действия обвиняемого были пресечены охранником заведения. Также в ходе предварительного расследования выяснилось, что боеприпасы мужчина хранил и перевозил незаконно. Уголовное направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.