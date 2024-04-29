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В Перми за пьяный дебош в баре адвоката лишили статуса и будут судить

В Перми за пьяный дебош в баре адвоката лишили статуса и будут судить

29 апреля 2024, 05:39
Фото: 1MI
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Адвокатской палаты Пермского края.

Уже бывший адвокат (лишен статуса в январе 2024 года) обвиняется в хулиганстве и в незаконном обороте боеприпасов к огнестрельному оружию.

По версии следствия, обвиняемый в июне 2023 года приехал пьяным в одно из развлекательных заведений Перми. Персонал бара его не пустил, тогда мужчина, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, вооружился карабином, снаряженным патронами, предназначенными для боевого оружия, подошел к входу, направив оружие в сторону находившихся там людей, высказав угрозу его применения.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены охранником заведения. Также в ходе предварительного расследования выяснилось, что боеприпасы мужчина хранил и перевозил незаконно. Уголовное направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу.

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