В Пермском крае на пожаре мать спасла 5 детей и мужа

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04 часа 33 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и 4 единиц техники.
По прибытии к месту первого подразделения происходило горение частного жилого дома и надворных построек.
На пожаре спасены 6 человек, в том числе 5 детей (дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений).
Площадь пожара составила 81 квадратный метр. Погибших и травмированных нет.
Причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей (короткое замыкание э/проводки в сарае).
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.