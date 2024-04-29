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В Пермском крае на пожаре мать спасла 5 детей и мужа

В Пермском крае на пожаре мать спасла 5 детей и мужа

29 апреля 2024, 06:09
Фото: МЧС по Пермскому краю
Многодетная мать спасла свою семью на пожаре этой ночью.

Сообщение о пожаре на улице Советская в селе Бачурино Бардымского муниципального округа поступило 29 апреля в 04 часа 33 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 14 человек личного состава и 4 единиц техники.

По прибытии к месту первого подразделения происходило горение частного жилого дома и надворных построек.

На пожаре спасены 6 человек, в том числе 5 детей (дети и их отец были разбужены матерью и выведены на свежий воздух, до прибытия первых подразделений).

Площадь пожара составила 81 квадратный метр. Погибших и травмированных нет.

Причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей (короткое замыкание э/проводки в сарае).

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливается.

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