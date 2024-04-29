В Пермском университете выбрали самую красивую студентку юридического факультета

В финал вышли 12 студенток юридического факультета Пермского университета. На протяжении 9 недель девушки посещали различные мероприятия, среди которых: мастер-класс по деловому этикету и сервировке, обучение по работе в системе «КонсультантПлюс», дебаты, экскурсия в администрацию Перми, тренинг в Центре психолого-педагогической помощи ПГНИУ и многое другое.