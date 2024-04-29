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В Пермском университете выбрали самую красивую студентку юридического факультета

В Пермском университете выбрали самую красивую студентку юридического факультета

29 апреля 2024, 03:53
Фото: ПГНИУ
Студентка ПГНИУ стала победительницей конкурса «Юридическая Жемчужина России. Пермский край — 2024».

В Доме молодёжи прошёл финал краевого конкурса красоты, таланта и интеллекта «Юридическая Жемчужина России. Пермский край — 2024». Победительницей стала студентка юридического факультета ПГНИУ Софья Могучих.

«Это не просто конкурс красоты, таланта и интеллекта, это кладезь полезных навыков и умений! Это целая кладезь полезных навыков и умений! Когда я прошла отборочный тур, сказала близким: „От этого конкурса ожидаю невероятных эмоций“, однако получила я гораздо больше!», — рассказала Софья.

Мероприятие продолжает давнюю традицию юридического факультета, которую в этом году возродили вновь, начав новую историю конкурса «Юридическая Жемчужина России. Пермский край 2024».

В финал вышли 12 студенток юридического факультета Пермского университета. На протяжении 9 недель девушки посещали различные мероприятия, среди которых: мастер-класс по деловому этикету и сервировке, обучение по работе в системе «КонсультантПлюс», дебаты, экскурсия в администрацию Перми, тренинг в Центре психолого-педагогической помощи ПГНИУ и многое другое.

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