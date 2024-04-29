properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

За минувшие сутки на пожаре в Пермском крае пострадал один человек

За минувшие сутки на пожаре в Пермском крае пострадал один человек

29 апреля 2024, 06:56
Фото: МЧС РФ по Пермскому краю
Всего произошло 4 пожара, на одном из них многодетная мать спасла семью, на другом пострадал один человек, еще два пожара обошлись без жертв и пострадавших.

За истекшие сутки 28 апреля 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 4 пожара, из них: 2 пожара в городе Пермь, по 1 пожару на территориях Кишертского и Пермского муниципальных округов.

На пожарах погибших не зарегистрировано, имеется 1 пострадавший.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 28 апреля 2024 года на территории Пермского края 222 профилактические группы раздавали листовки, беседовали с жителями, проводили профилактическую работу.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.

Подпишитесь
В 2024 году на летний отдых и оздоровление детей в Прикамье выделен почти миллиард
Сегодня, 05:56
Пермяки рассказали, на каких площадках следят за любимыми блогерами
Сегодня, 04:16
Молодая девушка погибла в смертельной аварии в Пермском крае
Сегодня, 03:25
В Пермском университете выбрали самую красивую студентку юридического факультета
Сегодня, 03:53
На жителя Пермского края, расстрелявшего девочек во дворе дома, возбуждено дело
Вчера, 14:12
В Пермском крае на пожаре мать спасла 5 детей и мужа
Сегодня, 06:09
"