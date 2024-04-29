За минувшие сутки на пожаре в Пермском крае пострадал один человек

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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За истекшие сутки 28 апреля 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 4 пожара, из них: 2 пожара в городе Пермь, по 1 пожару на территориях Кишертского и Пермского муниципальных округов.
На пожарах погибших не зарегистрировано, имеется 1 пострадавший.
В целях стабилизации обстановки с пожарами 28 апреля 2024 года на территории Пермского края 222 профилактические группы раздавали листовки, беседовали с жителями, проводили профилактическую работу.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.