За минувшие сутки на пожаре в Пермском крае пострадал один человек

Всего произошло 4 пожара, на одном из них многодетная мать спасла семью, на другом пострадал один человек, еще два пожара обошлись без жертв и пострадавших.

За истекшие сутки 28 апреля 2024 года на территории Пермского края ликвидировано 4 пожара, из них: 2 пожара в городе Пермь, по 1 пожару на территориях Кишертского и Пермского муниципальных округов. На пожарах погибших не зарегистрировано, имеется 1 пострадавший. В целях стабилизации обстановки с пожарами 28 апреля 2024 года на территории Пермского края 222 профилактические группы раздавали листовки, беседовали с жителями, проводили профилактическую работу. Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: пожар легче предупредить, чем устранять его последствия.