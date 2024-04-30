Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Председатель Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье. Инцидент произошел вечером 27 апреля в городе Чайковский. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказался недовольным доносившимся со двора шумом и выстрелил пластиковыми шарами из страйкбольной винтовки в сторону девочек 10 и 9 лет. Дети получили травмы различной тяжести, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Подозреваемый был задержан.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Проверка продолжается.
Доклад о ходе оперативно-следственных мероприятий будет представлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.