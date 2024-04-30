Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказался недовольным доносившимся со двора шумом и выстрелил пластиковыми шарами из страйкбольной винтовки в сторону девочек 10 и 9 лет. Дети получили травмы различной тяжести, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Подозреваемый был задержан.