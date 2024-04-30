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Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье

Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье

30 апреля 2024, 05:03
Фото: 1MI
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Председатель Следственного управления СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье. Инцидент произошел вечером 27 апреля в городе Чайковский. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

В ходе следствия установлено, что мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оказался недовольным доносившимся со двора шумом и выстрелил пластиковыми шарами из страйкбольной винтовки в сторону девочек 10 и 9 лет. Дети получили травмы различной тяжести, сейчас они находятся на амбулаторном лечении. Подозреваемый был задержан.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Проверка продолжается.

Доклад о ходе оперативно-следственных мероприятий будет представлен руководителем СУ СК по Пермскому краю Денисом Головкиным.

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#Бастрыкин#Уголовное дело#Стрельба#Предмет#Травмы#Прикамье#Хулиганство#Детская площадка#Оружие#Алкогольное опьянение#Девочки#Денис Головкин
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