Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету подготовка к 300-летию Перми

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
Дочерняя компания Министерства культуры Пермского края, АНО «Агентство новых технологий», в 2023 году направила на подготовку к 300-летию города 556 млн рублей. Это выше показателя 2022 года в пять раз. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».
Взносы и иные целевые поступления сложились в 534 млн рублей. Так, некоммерческой организацией было потрачено 573,5 млн руб (93 млн рублей — в 2022 году), из которых 558,3 млн рублей было использовано на проведение целевых мероприятий. «Остаток средств на конец отчетного периода составил 10 млн рублей», — пишет издание.
В минкульте «Коммерсанту-Прикамье» подтвердили связь увеличения показателей с с финансированием деятельности компании по организации юбилея города «Пермь-300».
В 2017 года АНО «Агентство новых технологий» была учреждена Минкультом Прикамья. Деятельность компании заключалась в создании краевого филиала федерального исторического парка «Россия — моя история» и в подготовке к юбилею краевой столицы.
По данным Rusprofile, директором организации с 27 апреля прошлого года является Марина Илюхина. Выручка по итогам 2023 года составила 13 млн рублей, а чистая прибыль — 19 млн рублей. При этом кредиторская задолженность снизилась на 86%, составив 3,8 млн рублей.