Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету подготовка к 300-летию Перми

Дочерняя компания Министерства культуры Пермского края, АНО «Агентство новых технологий», в 2023 году направила на подготовку к 300-летию города 556 млн рублей. Это выше показателя 2022 года в пять раз. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».