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«Дочка» Минкульта Прикамья направила на юбилей Перми свыше 500 тысяч рублей

Стало известно, во сколько обошлась краевому бюджету подготовка к 300-летию Перми

30 апреля 2024, 12:52
Фото: properm.ru

«Дочка» Минкульта Прикамья направила на юбилей Перми свыше 500 тысяч рублей

При этом 558,3 млн рублей было направлено только на проведение праздничных мероприятий.

Дочерняя компания Министерства культуры Пермского края, АНО «Агентство новых технологий», в 2023 году направила на подготовку к 300-летию города 556 млн рублей. Это выше показателя 2022 года в пять раз. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

Взносы и иные целевые поступления сложились в 534 млн рублей. Так, некоммерческой организацией было потрачено 573,5 млн руб (93 млн рублей — в 2022 году), из которых 558,3 млн рублей было использовано на проведение целевых мероприятий. «Остаток средств на конец отчетного периода составил 10 млн рублей», — пишет издание.

В минкульте «Коммерсанту-Прикамье» подтвердили связь увеличения показателей с с финансированием деятельности компании по организации юбилея города «Пермь-300».

В 2017 года АНО «Агентство новых технологий» была учреждена Минкультом Прикамья. Деятельность компании заключалась в создании краевого филиала федерального исторического парка «Россия — моя история» и в подготовке к юбилею краевой столицы.

По данным Rusprofile, директором организации с 27 апреля прошлого года является Марина Илюхина. Выручка по итогам 2023 года составила 13 млн рублей, а чистая прибыль — 19 млн рублей. При этом кредиторская задолженность снизилась на 86%, составив 3,8 млн рублей.

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#Юбилей города#Финансирование#Подготовка#Исторический парк#Дочка Минкульта#АНО «Агентство новых технологий»#300-летие города#Марина Илюхина#Минкульт Прикамья
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