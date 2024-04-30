Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
С 2021 года пасхальный кулич подорожал на 35%. Основным вкладом в рост стоимости продукта стало увеличение цен на яйца и сахар. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского национального исследовательского политехнического университета Анна Пепеляева.
Согласно данным Росстата, с марта 2021 по март 2024 года стоимость яиц в России выросла на 54,7%, на сахар — на 46,1%, на сливочное масло — на 37,8%, на муку — примерно на 18% на творог — на 16%. При этом в целом продовольственные товары подорожали за этот период примерно на 30%.
Цены на различные добавки в пасхальный кулич также увеличились. Стоимость орехов выросла на 20,1%, а сухофруктов — на 54,4%. Однако эти продукты добавляются в православное лакомство в небольших объемах, потому увеличивают стоимость пасхального набора незначительно.
Эксперт Пермского Политеха отмечает, что в Пермском крае рост цен на яйца, сахар, масло и сухофрукты превышает среднероссийский (+58,2%, 55,4%, 38,6% и 74% соответственно). Подорожание муки за этот период составило около 18%, что соответствует среднероссийскому показателю. Орехи же подорожали только на 2%.
При рассмотрении динамик двух наиболее подорожавших товаров — яиц и сахара — по годам можно отметить, что рост цен на них был довольно непропорциональным. Так, увеличение стоимости сахара в 2021, 2022 и 2023 годах был примерно на одном уровне (+12,3%, 13,5% и 10,8%), в то время как цены на яйца в 2021 году выросли на 16%, в 2022 году снизились почти на 5,5% и резко выросли в 2023 году на 61,35%.
Причинами роста цен на яйца стало множество факторов: дефицит яиц из-за снижения производства яиц (почти на 200 млн. штук в 2023 году), закрытия поставок из Германии, Нидерландов и Франции и роста потребления яиц (Россия входит в десятку стран с наибольшим потреблением яиц, в среднем приходится 285 яиц в год на одного россиянина), и рост затрат сельхозпроизводителей, связанных с логистикой и подорожанием кормов, а также спекулятивный рост цен сельхозпроизводителей и ритейла, связанный с ростом спроса при снижающемся предложений.
В текущем году уже наблюдается снижение цен на яйца. Например, за март этого года, снижение составило 2,33%. Это связано и с частичным решением проблемы дефицита яиц: рост экспорта яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии при нулевых таможенных пошлинах на первое полугодие 2024 года, а также с рекомендациями ФАС отечественным сельхозпроизводителям и торговым сетям.
На подорожание ингредиентов пасхального набора повлиял рост потребительского спроса, обусловленный ростом реальных располагаемых денежных доходов населения. В 2023 году показатель составил 5,1%. Оказало воздействие также и изменение инфляционных ожиданий населения.
С 2022 года постепенно растет индекс уверенности потребителя. По данным Банка России долгосрочные инфляционные ожидания населения на пять лет вперед с декабря 2023 года по апрель 2024 года уменьшились до 9,8%. С начала текущего года индекс потребительских настроений повышался три месяца подряд, достигнув исторического максимума и чуть снизился в апреле.
Для сдерживания дальнейшего расширения внутреннего спроса проводится жесткая денежно-кредитная политика, однако предпосылки для роста реальных доходов есть. В настоящее время в стране минимальный уровень безработицы, ожидается поступательный рост МРОТ к 2030 году, прогнозируется рост российской экономики. При этом инфляционные процессы все же будут замедляться и постепенно приближаться к целевому уровню.