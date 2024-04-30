Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой

При рассмотрении динамик двух наиболее подорожавших товаров — яиц и сахара — по годам можно отметить, что рост цен на них был довольно непропорциональным. Так, увеличение стоимости сахара в 2021, 2022 и 2023 годах был примерно на одном уровне (+12,3%, 13,5% и 10,8%), в то время как цены на яйца в 2021 году выросли на 16%, в 2022 году снизились почти на 5,5% и резко выросли в 2023 году на 61,35%.