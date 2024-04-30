properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой

Эксперт Пермского Политеха рассказала, почему пасхальный кулич такой дорогой

30 апреля 2024, 14:39
Фото: 1MI
За три года пасхальный набор подорожал на 35%.

С 2021 года пасхальный кулич подорожал на 35%. Основным вкладом в рост стоимости продукта стало увеличение цен на яйца и сахар. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского национального исследовательского политехнического университета Анна Пепеляева.

На сколько подорожали ингредиенты пасхального кулича

Согласно данным Росстата, с марта 2021 по март 2024 года стоимость яиц в России выросла на 54,7%, на сахар — на 46,1%, на сливочное масло — на 37,8%, на муку — примерно на 18% на творог — на 16%. При этом в целом продовольственные товары подорожали за этот период примерно на 30%.

Цены на различные добавки в пасхальный кулич также увеличились. Стоимость орехов выросла на 20,1%, а сухофруктов — на 54,4%. Однако эти продукты добавляются в православное лакомство в небольших объемах, потому увеличивают стоимость пасхального набора незначительно.

Эксперт Пермского Политеха отмечает, что в Пермском крае рост цен на яйца, сахар, масло и сухофрукты превышает среднероссийский (+58,2%, 55,4%, 38,6% и 74% соответственно). Подорожание муки за этот период составило около 18%, что соответствует среднероссийскому показателю. Орехи же подорожали только на 2%.

При рассмотрении динамик двух наиболее подорожавших товаров — яиц и сахара — по годам можно отметить, что рост цен на них был довольно непропорциональным. Так, увеличение стоимости сахара в 2021, 2022 и 2023 годах был примерно на одном уровне (+12,3%, 13,5% и 10,8%), в то время как цены на яйца в 2021 году выросли на 16%, в 2022 году снизились почти на 5,5% и резко выросли в 2023 году на 61,35%.

Причинами роста цен на яйца стало множество факторов: дефицит яиц из-за снижения производства яиц (почти на 200 млн. штук в 2023 году), закрытия поставок из Германии, Нидерландов и Франции и роста потребления яиц (Россия входит в десятку стран с наибольшим потреблением яиц, в среднем приходится 285 яиц в год на одного россиянина), и рост затрат сельхозпроизводителей, связанных с логистикой и подорожанием кормов, а также спекулятивный рост цен сельхозпроизводителей и ритейла, связанный с ростом спроса при снижающемся предложений.

В текущем году уже наблюдается снижение цен на яйца. Например, за март этого года, снижение составило 2,33%. Это связано и с частичным решением проблемы дефицита яиц: рост экспорта яиц из Турции, Азербайджана и Белоруссии при нулевых таможенных пошлинах на первое полугодие 2024 года, а также с рекомендациями ФАС отечественным сельхозпроизводителям и торговым сетям.

Какие инфляционные факторы повлияли рост стоимости кулича

На подорожание ингредиентов пасхального набора повлиял рост потребительского спроса, обусловленный ростом реальных располагаемых денежных доходов населения. В 2023 году показатель составил 5,1%. Оказало воздействие также и изменение инфляционных ожиданий населения.

С 2022 года постепенно растет индекс уверенности потребителя. По данным Банка России долгосрочные инфляционные ожидания населения на пять лет вперед с декабря 2023 года по апрель 2024 года уменьшились до 9,8%. С начала текущего года индекс потребительских настроений повышался три месяца подряд, достигнув исторического максимума и чуть снизился в апреле.

Для сдерживания дальнейшего расширения внутреннего спроса проводится жесткая денежно-кредитная политика, однако предпосылки для роста реальных доходов есть. В настоящее время в стране минимальный уровень безработицы, ожидается поступательный рост МРОТ к 2030 году, прогнозируется рост российской экономики. При этом инфляционные процессы все же будут замедляться и постепенно приближаться к целевому уровню.

Читайте также:
В Перми на 11% подорожал «шашлычный набор». Стоит ли ждать снижения стоимостиВ Перми подорожает вино. Рассказываем, почему и на сколькоС 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
#Пермский край#Фас#Росстат#Яйца#Логистика#Дефицит#Сахар#Российская экономика#Стоимость#Пермский политех#Производство яиц#Потребление яиц#Спекулятивный рост цен#Индекс уверенности потребителя#Денежно-кредитная политика#Инфляционные процессы
Подпишитесь
Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей
Сегодня, 10:31
Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки
Сегодня, 12:13
В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим
Сегодня, 11:35
Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки
Сегодня, 12:13
Фото. В Пермском крае в ДТП с лосем погиб пассажир «Лады Ларгуса»
Сегодня, 09:14
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
Сегодня, 07:35
"