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На набережной Перми 9 мая состоится уличный концерт вокального проекта «Россо»

На пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом

30 апреля 2024, 09:40
Фото: «Вокальный проект „ROSSO“ ☆ | Пермь» во ВКонтакте

На набережной Перми 9 мая состоится уличный концерт вокального проекта «Россо»

Мероприятие пройдет у Речного вокзала.

В Перми на набережной 9 мая под открытым небом пройдет концерт. Праздничную программу подготовил исторический парк «Россия — Моя история». Информация об этом появилась в официальном сообществе парка во ВКонтакте. Согласно программе мероприятия, в День Победы пермяков ожидает также бесплатная экскурсия.

В 14:00 начнется выступление «Музыка Победы» вокального проекта «Россо». Вход будет свободным. После концерта, в 15:00 начнется экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни». Участие также бесплатно, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. Все подробности можно найти в группе исторического парка в социальной сети.

Находится парк на ул. Монастырской, 2, к. 1, у Речного вокзала.

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#Пермь#Речной вокзал#Набережная#Концерт#Праздничная программа#Исторический парк#Россо
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