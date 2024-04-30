На пермской набережной 9 мая состоится концерт под открытым небом

В 14:00 начнется выступление «Музыка Победы» вокального проекта «Россо». Вход будет свободным. После концерта, в 15:00 начнется экскурсия по новой выставке «Молотов. Пространство для жизни». Участие также бесплатно, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. Все подробности можно найти в группе исторического парка в социальной сети.