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Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей

Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей

30 апреля 2024, 10:31
Фото: пресс-служба ГК ПЗСП
Чистая прибыль предприятия в 2023 году составила 375 млн рублей.

Пермское АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов акционерам 50 млн рублей, что составляет 13,3% от чистой прибыли компании за 2023 год. При этом 324 млн рублей будет направлено на финансирование капитальных вложений. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на протокол собрания акционеров.

«Пермский завод силикатных панелей» является на данный момент одним из крупнейших застройщиков Пермского края. Специализируется предприятие на производстве изделий из газобетона, строительстве жилых домов и их продаже. Акции компании принадлежат бывшему депутату Заксобрания Прикамья Николаю Демкину, его жене Валентине и сыну Евгению Демкину.

По данным Rusprofile, в 2023 году выручка АО «ПЗСП» составила 3,8 млрд рублей, увеличившись на 22,6% за год с 3,1 млрд рублей. Чистая прибыль предприятия выросла на 23,1%, составив 375 млн рублей. При этом кредиторская задолженность организации снизилась до 1,6 млрд рублей на 7%.

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#Застройщики#Кредиторская задолженность#Акционеры#Дивиденды#Чистая прибыль#Пермский застройщик#АО ПЗСП#Собрание акционеров
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