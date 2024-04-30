Пермский застройщик АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов 50 млн рублей

Пермское АО «ПЗСП» направит на выплату дивидендов акционерам 50 млн рублей, что составляет 13,3% от чистой прибыли компании за 2023 год. При этом 324 млн рублей будет направлено на финансирование капитальных вложений. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на протокол собрания акционеров.