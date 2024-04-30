Стали известны доходы руководителей крупнейшего пермского вуза

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:45
По итогам 2023 года бывший ректор и президент ПНИПУ Василий Петров зарабатывал 864 тыс. рублей в месяц. Месячная заработная плата ушедшего в отставку и. о ректора Анатолий Ташкинов составила 820 тыс. рублей в отчетном периоде. Новый ректор и прежний проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков получал 896 тыс. рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте пермского вуза
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) является крупнейшим вузом Перми. В прошлом году его доходы от образовательной деятельности сложились в 5,5 млрд рублей, сообщает Ura.ru.
Напомним, что с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков. Профессор работает в университете почти 25 лет. Перед тем, как стать проректором в 2022 году, был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ.