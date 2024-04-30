Стали известны доходы руководителей крупнейшего пермского вуза

По итогам 2023 года бывший ректор и президент ПНИПУ Василий Петров зарабатывал 864 тыс. рублей в месяц. Месячная заработная плата ушедшего в отставку и. о ректора Анатолий Ташкинов составила 820 тыс. рублей в отчетном периоде. Новый ректор и прежний проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков получал 896 тыс. рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте пермского вуза