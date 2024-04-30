properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

Пермский политех опубликовал данные о доходах своих руководителей за 2023 год

Стали известны доходы руководителей крупнейшего пермского вуза

30 апреля 2024, 05:35
Фото: ПНИПУ

Пермский политех опубликовал данные о доходах своих руководителей за 2023 год

Зарплата бывшего ректора и президента вуза составила 864 тыс. в месяц.

По итогам 2023 года бывший ректор и президент ПНИПУ Василий Петров зарабатывал 864 тыс. рублей в месяц. Месячная заработная плата ушедшего в отставку и. о ректора Анатолий Ташкинов составила 820 тыс. рублей в отчетном периоде. Новый ректор и прежний проректор по образовательной деятельности Антон Петроченков получал 896 тыс. рублей в месяц. Информация об этом появилась на сайте пермского вуза

Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) является крупнейшим вузом Перми. В прошлом году его доходы от образовательной деятельности сложились в 5,5 млрд рублей, сообщает Ura.ru.

Напомним, что с 26 апреля исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха назначен Антон Петроченков. Профессор работает в университете почти 25 лет. Перед тем, как стать проректором в 2022 году, был заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации электротехнического факультета ПНИПУ.

Читайте также:
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского ПолитехаРектором Пермского политеха может стать Антон Петроченков
#Зарплата#Доходы#Ректор#Руководители#Пермский национальный исследовательский политехнический университет#Крупнейший вуз#Анатолий Ташкинов#Антон Петроченков#Василий Петров#Образовательная деятельность
Подпишитесь
В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»
Сегодня, 07:35
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
Сегодня, 05:03
В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин
Сегодня, 06:58
Без ошибок «тотальный диктант» написал каждый двенадцатый пермяк
Вчера, 14:55
Территория картодрома в Камской долине будет освоена в рамках КРТ
Вчера, 10:05
"