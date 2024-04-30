Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Перми с 1 мая открывается сезон городских ярмарок. Торговые павильоны начнут работу около Дворца культуры имени Пушкина в Орджоникидзевском районе, а также в микрорайоне Гайва на ул. Писарева. Об этом сообщила администрация города в социальной сети.
На пермских лавках жителей краевой столицы ожидает разнообразная продукция от местных фермеров и производителей. На ярмарках можно будет приобрести мед, молочную и колбасную продукцию, мясные деликатесы, различные сладости и изделия ручной работы.
Торговые шатры будут открыты с 11:00 до 19:00. Организатор ярмарок в Перми — МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». Для того, чтобы стать участником нужно предварительно зарегистрироваться.
Все подробности об условиях участия можно найти в официальном сообществе мэрии города во ВКонтакте.