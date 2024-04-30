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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

С 1 мая в Перми откроются городские ярмарки с фермерской продукцией

Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки

30 апреля 2024, 12:13
Фото: ideogram.ai

С 1 мая в Перми откроются городские ярмарки с фермерской продукцией

В торговых шатрах можно будет приобрести продукцию от местных фермеров и предпринимателей.

В Перми с 1 мая открывается сезон городских ярмарок. Торговые павильоны начнут работу около Дворца культуры имени Пушкина в Орджоникидзевском районе, а также в микрорайоне Гайва на ул. Писарева. Об этом сообщила администрация города в социальной сети.

На пермских лавках жителей краевой столицы ожидает разнообразная продукция от местных фермеров и производителей. На ярмарках можно будет приобрести мед, молочную и колбасную продукцию, мясные деликатесы, различные сладости и изделия ручной работы.

Торговые шатры будут открыты с 11:00 до 19:00. Организатор ярмарок в Перми — МКУ «Пермский бизнес-инкубатор». Для того, чтобы стать участником нужно предварительно зарегистрироваться.

Все подробности об условиях участия можно найти в официальном сообществе мэрии города во ВКонтакте.

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#Пермь#Орджоникидзевский район#Торговые павильоны#Городские ярмарки#Дворец культуры имени Пушкина#Микрорайон Гайва#Местные фермеры#МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»
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