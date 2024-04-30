Стало известно, когда в Перми откроются городские ярмарки

В Перми с 1 мая открывается сезон городских ярмарок. Торговые павильоны начнут работу около Дворца культуры имени Пушкина в Орджоникидзевском районе, а также в микрорайоне Гайва на ул. Писарева. Об этом сообщила администрация города в социальной сети.