В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

Вчера, 29 апреля, в социальных сетях ведомство уведомило жителей города о том, что сегодня в 11:30 на площадке рядом с ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» развернётся выставка пожарной техники и других интерактивных площадок в честь 375-летия пожарной охраны России.