В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В МЧС Пермского края объяснили из-за чего возникло скопление пожарной техники около ТРЦ «iMall Эспланада» 30 марта. В сети неоднократно появлялись сообщения пермяков о том, что их беспокоит большое количество техники в центре города.
Вчера, 29 апреля, в социальных сетях ведомство уведомило жителей города о том, что сегодня в 11:30 на площадке рядом с ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» развернётся выставка пожарной техники и других интерактивных площадок в честь 375-летия пожарной охраны России.
«На первом этаже ТРЦ для вас будет работать фотовыставка, созданная ГУ МЧС России по Пермскому краю совместно с Пермским лесопожарным центром „ОСТАНОВИ ОГОНЬ!“. Снимки сделанные в горящих лесах и полях никого не оставят равнодушными!», — пишет МЧС во ВКонтакте.