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В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

В МЧС Прикамья объяснили скопление пожарных машин у ТРЦ «iMall Эспланада»

30 апреля 2024, 08:04
Фото: properm.ru
Большое скопление пожарной техники в центре Перми вызвало волнение у жителей города.

В МЧС Пермского края объяснили из-за чего возникло скопление пожарной техники около ТРЦ «iMall Эспланада» 30 марта. В сети неоднократно появлялись сообщения пермяков о том, что их беспокоит большое количество техники в центре города.

Вчера, 29 апреля, в социальных сетях ведомство уведомило жителей города о том, что сегодня в 11:30 на площадке рядом с ТРЦ «iMall ЭСПЛАНАДА» развернётся выставка пожарной техники и других интерактивных площадок в честь 375-летия пожарной охраны России.

«На первом этаже ТРЦ для вас будет работать фотовыставка, созданная ГУ МЧС России по Пермскому краю совместно с Пермским лесопожарным центром „ОСТАНОВИ ОГОНЬ!“. Снимки сделанные в горящих лесах и полях никого не оставят равнодушными!», — пишет МЧС во ВКонтакте.

Фото: properm.ru
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#Пермский край#Мчс#Социальные сети#Трц#Прикамье#Фотовыставка#Пожарные машины#Пожарная техника#IMall Эспланада#375-летие пожарной охраны России#ГУ МЧС России по Пермскому краю#Пермский лесопожарный центр
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