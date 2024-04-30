В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»

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Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 09:18
Вчера, 29 апреля в 23:18, в Дзержинском районе Перми автомобиль «Лада» врезался в «Мерседес». Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошел на пересечении ул. Плеханова и ул. Ленина. За рулем «Лады» находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Петропавловской, он выехал на красный свет светофора и допустил столкновение с иномаркой.
В результате автоаварии получили ушибы водитель отечественной легковушки и 33-летняя пассажирка «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Как сообщила ГИБДД Properm.ru, пассажирке иномарки была оказана разовая медицинская помощь. ДТП произошло в районе ул. Ленина, 69.