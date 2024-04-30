properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:35

Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»

В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»

30 апреля 2024, 07:35
Фото: properm.ru
Инцидент произошел 29 апреля в 23:18.

Вчера, 29 апреля в 23:18, в Дзержинском районе Перми автомобиль «Лада» врезался в «Мерседес». Об этом сообщила корреспонденту Properm.ru пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Инцидент произошел на пересечении ул. Плеханова и ул. Ленина. За рулем «Лады» находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Петропавловской, он выехал на красный свет светофора и допустил столкновение с иномаркой.

В результате автоаварии получили ушибы водитель отечественной легковушки и 33-летняя пассажирка «Мерседеса». По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщила ГИБДД Properm.ru, пассажирке иномарки была оказана разовая медицинская помощь. ДТП произошло в районе ул. Ленина, 69.

Читайте также:
Из-за водителя иномарки в Перми получили травмы две пассажирки автобусаВ трех районах Перми пройдут отключения воды во время майских праздниковЕврейской общине продлили разрешение на возведение благотворительного центра в Перми
#Пермь#Происшествие#Авария#Светофор#Проверка#Дзержинский район#Автомобиль
Подпишитесь
Стали известны доходы руководителей крупнейшего пермского вуза
Сегодня, 05:35
Бастрыкин запросил доклад о стрельбе по девочкам на детской площадке в Прикамье
Сегодня, 05:03
В течение суток в Пермском крае утонули двое мужчин
Сегодня, 06:58
Без ошибок «тотальный диктант» написал каждый двенадцатый пермяк
Вчера, 14:55
Территория картодрома в Камской долине будет освоена в рамках КРТ
Вчера, 10:05
"