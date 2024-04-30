В Перми 23-летний водитель «Лады» выехал на красный свет и врезался в «Мерседес»

Инцидент произошел на пересечении ул. Плеханова и ул. Ленина. За рулем «Лады» находился 23-летний молодой человек. По предварительным данным, двигаясь в направлении ул. Петропавловской, он выехал на красный свет светофора и допустил столкновение с иномаркой.