В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
С 30 апреля по 10 мая на территории всего Пермского края вводится особый противопожарный режим. Об этом сообщило ГУ МЧС по Пермскому краю на официальном сайте.
Второй период усиленного противопожарного контроля будет введен с 27 мая по 10 июня на территориях 14 муниципалитетов, среди которых Горнозаводский, Кизеловский, Красновишерский, Березниковский, Соликамский, Чердынский городские округа и Александровский, Гайнский, Губахинский Кочевский, Косинский, Кудымкарский, Юрлинский, Юсьвинский муниципальные округа.
В период особого режима безопасности пермякам запрещается проведение неконтролируемых сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, отходов, травы, листьев, веток и иной растительности на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, в числе которых территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Приготовление пищи на открытом воздухе разрешается только в специальных несгораемых емкостях, таких так мангал и жаровня. Расстояние такой емкости от земельного участка должно быть не менее пяти метров. При этом зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна составлять не менее двух метров.
В процессе готовки под рукой всегда должны быть средства пожаротушения для локализации и ликвидации огня, а также мобильный телефон для вызова экстренной службы.
ГУ МЧС предупреждает, что использование открытого огня запрещается на торфяных почвах, под хвойными деревьями, а также при сильном ветре.