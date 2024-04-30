В Пермском крае 30 апреля начал действовать особый противопожарный режим

Приготовление пищи на открытом воздухе разрешается только в специальных несгораемых емкостях, таких так мангал и жаровня. Расстояние такой емкости от земельного участка должно быть не менее пяти метров. При этом зона очистки вокруг емкости от горючих материалов должна составлять не менее двух метров.